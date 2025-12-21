Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Çorum FK, Sakaryaspor karşısında hata yapmadı!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 19:39

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 yendi.

AA
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Ferhat Yazgan, Aleksic (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Taha İbrahim Rençber), Pedrinho, Samudio (Dk. 89 Kerem Kalafat), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 64 Atakan Akkaynak)

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır (Dk. 66 Kolovetsios), Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Kobiljar), Zwolinski (Dk. 75 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 75 Yedder), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Dk. 90 Mirza Cihan), Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

Goller: Dk. 10 Samudio, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Sadık Çiftpınar, Dk. 80 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 37 Eze (Arca Çorum FK)

