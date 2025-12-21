Trendyol 1. Lig: İstanbulspor evinde Vanspor’a 3 golle yenildi

1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'ya 3-1'lik skorla kaybetti.23. dakikada Loshaj'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda yumrukladı.24. dakikada Jefferson'un uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Cedric'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-038. dakikada Loshaj'ın pasında ceza sahası içinde Krstovski'nin sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-147. dakikada sol taraftan ortasında Cedric'in kale alanı sol tarafından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-267. dakikada Loshaj'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.73. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Cedric'in sol taraftan ceza sahasına girip kaleci İsa'yı geçtikten sonra vuruşunda İstanbulspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden uzaklaştırdı.81. dakikada Emir'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra içeriye çevirdiği topu Cedric, altıpasta tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-3Stat: Necmi KadıoğluHakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazırİstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadir, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Ömer Faruk Duymaz dk. 76), David Sambissa (Enver Cenk Şahin dk. 89), Florian Loshaj, Mendy Mamadou (Emir Kaan Gültekin dk. 76), Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 65)Yedekler: Alp Tutar, Enes Köseoglu, İzzet Ali Erdal, Fahri Ay, İsa Dayaklı, Alieu ChamTeknik Direktör: Barış KanbakVanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Oulare, Muhammet Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Medeni Bingöl (Sabahattin Destici dk. 81), Mehmet Özcan, Aliou Traore, Hasan Bilal (Erdem Seçgin dk. 39), Jefferson, Emir Bars (Anıl Yıldırım dk. 90+2), Ivan CedricYedekler: Abdulsamed Damlu, Servet Ölmez, Muhammed Çoksu, Güvenç Usta, Anestis Vlachomitros, Soran TümenTeknik Direktör: Osman Zeki KorkmazGoller: Mario Krstovski (dk. 38) (İstanbulspor), Ivan Cedric (dk. 24, 47 ve 81) (Vanspor FK)Sarı kartlar: Hasan Bilal, Mehmet Özcan, Çağlar Şahin Akbaba (Vanspor FK)