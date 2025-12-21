Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor, Adana Demirspor'u 5 golle geçti!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 19:39

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

AA
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Mahmut Gülle, Enes Biroğlu

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Kosoko), Burak Öksüz (Dk. 65 Yusuf Kocatürk), Glumac (Dk. 65 Mustafa Eser), Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Dk. 76 Yusuf Deniz Şaş), Dokanovic, Bardhi (Dk. 83 Hoti), Talha Bartu Özdemir, Barış Ekincier, Batuhan Çelik

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Aykut Sarıkaya, Diyar Zengin (Dk. 77 Çağlar Çelenk), Yusuf Buğra Demirkıran, Osman Kaynak (Dk. 67 Ulaş İmergi), Mert Menemencioğlu, Enes Demirtaş (Dk. 77 Toprak Bayar), Kürşat Türkeş Küçük, Doğuhan Asım Dübüş, Ahmet Yılmaz (Dk. 82 Ali Arda Yıldız), Ahmet Bolat (Dk. 82 Aslan Atay)

Goller: Dk. 3, 29 ve 75 Bardhi, Dk. 24 ve 54 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Yıldırım, Dk. 64 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)

