2025’in kralı

MUHTEŞEM İKİLİ

Sakatlığı sonrasında sahalara çabuk dönüp hızlı form tutan Yunus Akgün dün de golü ile önemini bir kez daha gösterdi. Milli oyuncunun Barış Alper ile yakaladığı uyum da dikkat çekiyor. 10 numara bölgesinde ter döken Yunus bu sezon ligdeki 3. golünü atarken Eyüp maçının ardından bu kez de asisti Barış Alper'den geldi.

'KULÜBEDE MEMNUN DEĞİLİM'

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, maçın ardından, "Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim'' dedi.

ÖZ GÜVENİMİZ ARTIYOR

Maçın kahramanlarından Yunus Akgün, her atılan golün öz güvenlerini de yükselttiğini söyledi: "Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!"

PAŞA'YA BU KEZ PUAN YOK

Kasımpaşa karşısında son galibiyetini 17 Mart 2024'te alan G.Saray sonrasında iki maçtan da 3-3'lük iki beraberlik elde etmişti. Sarı-kırmızılılar dün zafere yeniden kavuştu. Öte yandan Okan Buruk yönetiminde G.Saray'ın üst üste 3 maçta yenemediği rakibi bulunmuyor.

TORREİRA CEZALI

MAÇIN 68. dakikasında rakibe müdahalesi sonrasında Lucas Torreira sarı kart gördü. Ceza sınırında olan Uruguaylı futbolcu, ligin 18. haftasında İstanbul'da oynanacak ligin ikinci yarısının ilk lig maçında forma giyemeyecek.

EVİNDE ÇOK FARKLI

Kendi sahasında oynadığı son 63 Süper Lig mücadelesinde Aslan 54 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken 1 defa da yenildi. Ayrıca ligdeki son 27 iç saha karşılaşmasında hiç yenilmeyen Okan Buruk'un ekibi 22 galibiyet ve 5 beraberlik ile yoluna devam ediyor.