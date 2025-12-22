Bak: 41 stat yaptık Ankara da bitiyor!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan Yozgat Stadyumu'nun (8260 kapasiteli) açılış töreninde konuştu. Güzel bir eser kazandırdıklarını söyleyen Bak, "Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Spora ve gençlere değer veren bir Cumhurbaşkanımız var. UEFA ve FIFA standartlarında 41 stadyum yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek. Ankara'daki 55 bin kişilik stadımız çelik konstrüksiyon açısından dünyada 3'üncü. Onu da 2026'nın ortalarında açacağız" diye konuştu. A Milli Takım'a da parantez açan Spor Bakanı, "İnşallah Milli Takımımız da 26 Mart'taki Romanya maçından sonra rakibini eleyip ardından da Slovakya-Kosova galibini yenerek Dünya Kupası'na gidecek. 'En büyük Türkiye' diyeceğiz, 'Spor ülkesi Türkiye' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.