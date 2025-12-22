Başakşehir, Gaziantep FK karşısında farka koştu!

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Başakşehir, Gaziantep FK karşısında sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Başakşehir'in gollerini 21. dakikada Shomurodov, 29. dakikada Fayzullayev, 53. dakikada kendi kalesine Arda Kızıldağ, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Brnic kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 26. dakikada Camara havalandırdı.
Gaziantep FK'da Kevin Rodrigues, 76. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 23'e yükseltti. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Harit'in pasında topla buluşan Shomurodov, cepheden ceza sahasına girdi. Özbek oyuncunun yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.
26. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Maxim'in kendi yarı sahasından pasında topla buluşan Drissa Camara, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Camara, Onur Ergün'den sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
29. dakikada ev sahibi takım, ikinci golü buldu. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fayzullayev, topu kontrol edip yayın sağından ceza sahasına girdikten hemen sonra uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
37. dakikada Fayzullayev'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Shomurodov'un arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.
53. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını yerden Selke'ye vermek istedi. Altıpas çizgisi üzerinde Selke'den önce topu uzaklaştırmak isteyen Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu: 3-1.
68. dakikada turuncu-lacivertli takım, 3 farklı üstünlük yakaladı. Shomurodov'un kısa pasında Umut Güneş, ceza yayı içinde topun sahibi oldu. Umut'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.
76. dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Kevin Rodrigues, hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
84. dakikada Başakşehir, farkı 4'e yükseltti. Opoku'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ivan Brnic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Önce Sorescu sonra da Ogün'den sıyrılan Brnic, altıpas çizgisi üzerinde yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.