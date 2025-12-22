Başakşehir’den bu sezon ilk kez 5 gollü galibiyet!

Başakşehir, Gaziantep FK karşısında attığı 5 golle sezonun en yüksek gol sayısına ulaştığı maçı geride bıraktı.Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, kaydettiği 5 golle bu sezon en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. İstanbul ekibinin ligdeki en farklı galibiyeti ise 10. haftada deplasmanda Antalyaspor karşısında alınan 4-0'lık sonuçtu. Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev, Umut Güneş ve Ivan Brnic atarken, Arda Kızıldağ da topu kendi kalesine gönderdi.Başakşehir, ligde en son 5 gollü galibiyetini 2024-2025 sezonunun 4. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek elde etmişti.