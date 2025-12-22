Burak Yılmaz: Herkesten özür dilerim!

Maça çok istekli hazırlandıklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok basit bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Çalıştığımız yerden gol atsak da çalıştığımız yerlerden gol yemenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugünün en üzücü tarafı oyun disiplininden kopmak. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazımdı. Bu beni çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa eden ve 19 Aralık'ta yeniden takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, "Bu mağlubiyeti tamamen üzerime almam lazım. Hafta içi yaşanan bu duygusal durumun oyuncuları etkilediğini düşünüyorum. Herkesten özür dilerim. İkinci yarıda daha hırslı ve istekli bir takım haline dönüşmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.