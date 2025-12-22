Domenico Tedesco gönülleri fethetti

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco liderliğinde tutulmuyor. Jose Mourinho'nun ardından geldiği görevde eleştirilse de buna aldırış etmeyen İtalyan hoca, selefini unuttururken taraftarının da gönlünü fethetti.Ligde 2.29 puan ortalaması yakalayan Tedesco, kariyerinin en iyi karnesine imza attı. Fenerbahçe, ligde G.Saray'ın arkasında zirve takibini sürdürürken UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off iddiasına devam ediyor.