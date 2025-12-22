Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi galibiyetlerle başladı!

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in 3. döneminde ligdeki ilk maçında zorlu rakibi Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Gençlerbirliği, Trabzonspor galibiyeti sonrası Diyadin yönetiminde 2'de 2 yaptı.

EVİNDE KAZANMAYA DEVAM ETTİ

Gençlerbirliği, Süper Lig'de evinde üst üste 3 maçını kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.

Başkent ekibi, bu sezon bir maçta ilk kez 3'den fazla gol attı.

Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 11. sırada bitirdi.