Hagi’yi solladı

Sarı-kırmızılı takımın süperstarı Mauro İcardi, 88. dakikada ağları sarsarak kulüp tarihine de adını farklı bir istatistikte bir kez daha kazıdı. Arjantinli oyuncu, kulüp efsanelerinden Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Kulüpte 4. Sezonunu geçiren İcardi, G.Saray forması ile 60 gole ulaştı ve kulüp tarihinde en fazla lig golü bulan yabancı oyuncu oldu. Öte yandan İcardi, Kasımpaşa'ya rakip olduğu son 3 lig maçında toplam 4 kez skorborda adını yazdırdı.



TARAFTAR BAĞRINA BASTI

Golü ile moral bulan İcardi maç sonu taraftarın büyük desteği ile üçlü çektiren isim oldu...