Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda program!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:04

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda program!

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları yarın oynanacak müsabakalarla sürecek.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi, yarın saat 20.30'da başlayacak.

AA
İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda program!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.

C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Kupada yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda program!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz