İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda program!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.
C Grubu'nda eşleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.
Kupada yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)