Sefer Yılmaz: Ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Amedspor ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, çok zor bir maç oynandığını söyledi.

Sefer Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin çok güçlü olduğunu, iki takımın futbolcularını tebrik ettiğini belirtti.

Çok keyifli bir maç olduğunu, tek eksiğin gol olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"İki taraf da elinden geldiğince gol atmaya çalıştı. Biz ilk yarı çok daha etkiliydik. Üç dört net pozisyonumuz var. İkinci devreye de iyi başladık ama perşembe günü çok zorlu bir deplasmanda Gençlerbirliği kupa maçımız vardı. Onun yorgunluğu ve maça çok az gün kala hazırlanmış olmamız ikinci yarıda kendini biraz hissettirdi. Bildiğiniz gibi ancak iki değişiklik yapabildik. Yedek kulübemiz de biraz zayıftı. İnşallah Sarıyer maçıyla üç puanla ilk devreyi kapatıp, ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. İkinci yarı daha iyi bir Bodrumspor izlettirmek istiyoruz."