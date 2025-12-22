Sekou Koita: Bizim için çok değerli!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor karşısında 4-3'lük skorla galip gelen Gençlerbirliği'nde Sekou Koita açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sekou Koita, "Hem kendi performansımdan hem de takımımızın performansından dolayı çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmek bizim için çok değerli ancak bunu ligin ikinci yarısında da sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Yaşanan teknik direktör değişimine dair Sekou Koita, "Takımlarda zaman zaman teknik direktör değişiklikleri olabiliyor. Bizim yapmamız gereken ise sadece oyuna odaklanmak. Hocamız da bunu sağladı ve bu odaklanma bizi galibiyete taşıdı" ifadelerini kullandı.