Sinan Kaloğlu: Kazanamadık ama kaybetmedik de!

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, her iki takımın oyuncularını tebrik ederek, deplasmandan bir puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bodrumspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu ve oyunda geçişleri çok iyi yaptığını anlatan Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle uzun top ve dönen toplarda iyi hamle yapan oyunculara sahip. İlk yarı biraz bu beklediğimiz geçişleri onlara verdik. Vermememiz gerekiyordu, bir kaç tane geçişe izin verdik. Çok net pozisyon vermedik.Bizim pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı ise oyunun kontrolü daha çok bizdeydi. Çok net pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Gerçekten ikinci yarı çok daha iyi oynadılar. Son dakikada kaçırdığımız bir pozisyon var ki gerçekten çok netti. Bodrumspor gibi zor bir deplasmandan beraberlikle dönüyoruz. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Konumumuz iyi. O yüzden şimdi hafta sonu oynayacağımız Iğdır FK karşılaşmasına konsantre olacağız. İnşallah da galip geleceğiz."