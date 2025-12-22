Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 15:30

Son dakika haberi: Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

ATV ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu 1. hafta maçında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemini duyurdu.

Buna göre zorlu randevuda hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliği ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.

DERBİ ATV EKRANLARINDA

Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadele, 23 Aralık salı günü saat 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 23-24 Aralık gününde oynanacak diğer maçların hakemleri ise şöyle:

Yarın

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

