Son dakika haberi: Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Buna göre zorlu randevuda hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliği ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.

DERBİ ATV EKRANLARINDA

Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadele, 23 Aralık salı günü saat 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 23-24 Aralık gününde oynanacak diğer maçların hakemleri ise şöyle:



Yarın



15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman



17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam



24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker



15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail



18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler



20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay