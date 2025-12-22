Son dakika haberi: Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemini duyurdu.
Buna göre zorlu randevuda hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliği ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.
DERBİ ATV EKRANLARINDA
Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadele, 23 Aralık salı günü saat 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 23-24 Aralık gününde oynanacak diğer maçların hakemleri ise şöyle:
Yarın
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
24 Aralık Çarşamba
13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay