Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının 2. hafta programını duyurdu. Kupada grup etabının 2. haftasında maçlar 13, 14 ve 15 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

2.haftada Galatasaray Fethiyespor deplasmanına gidecek. Trabzonspor İstanbulspor'a, Fenerbahçe ise Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe ve Eyüpspor-Iğdır FK maçlarının oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecek.

İŞTE PROGRAM

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)