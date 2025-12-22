Süper Lig’de dün

GÖZTEPE SAMSUN'U DEVİRDİ

İzmir temsilcisi, sahasında Karadeniz ekibini Arda Okan'ın golleriyle yendi. Son 7 maçta 5. galibiyetini alırken zirve takibini sürdürdü

Göztepe evinde ağırladığı Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle kapatıp zirve yürüyüşünü sürdürdü. İzmir ekibinde maça forvette başlayan Arda Okan Kurtulan, 23'te perdeyi açarken bu sezon ilk golünü kaydetti. İkinci yarıda çıkılan kontratakta da ağları ikinci kez sarsıp soncu ilan etti. Göztepe, Samsunspor'a karşı 4 maç sonra kazanırken puanını 32'ye yükseltti. Ligde son 7 maçta 5. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı takım, 2025 yılını 4. sırada tamamladı. Üst üste 3. yenilgisini alan Samsun'un galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.

ALANYA 63 GÜNLÜK HASRETİNİ BİTİRDİ

Ligde en son 10 Ekim'de Göztepe'yi mağlup eden Alanyaspor, dün sahasında F.Karagümrük'ü yenerek 7 maç sonra gülmeyi başardı. Güney Koreli forveti Ui-jo ile 13'te üstünlüğü bulan Akdeniz temsilcisi, devreyi önde kapattı. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Alanya, ilk golü atan Ui-jo'nun asistinde 58'de Güven ile farkı açtı. 63 gün sonra kazanan Pereira'nın takımı, kötü gidişatına son verdi. Ligin dibine demir atan Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

ÇORUM, SAKARYASPOR'U ELİ BOŞ GÖNDERDİ: 2-0

SAHASINDA Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK, yenilmezliğini 3 maça yükseltti. 12. dakikada Samudio ile perdeyi açan kırmızı- siyahlılar, 79'da Oğulcan Çağlayan ile son sözü söyledi. Puanını 32 yapan Çorum FK, zirve yürüyüşünü sürdürdü. Sakarya ise alt sıralardan kurtulma fırsatını kaçırdı. Diğer sonuçlar: Hatay-Serik: 1-1, Ümraniye-Adana Demir: 5-0, İstanbul-Van: 1-3.