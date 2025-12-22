Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun itirazını kabul etmedi!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:49

TFF Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itirazını reddetti.

AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.

Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

