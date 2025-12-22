Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor: Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 20:19

Trabzonspor: Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi 1 Ocak’ta Filistin için gerçekleştirilecek olan yürüyüşe dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcular sahaya, “Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin” yazılı pankartla çıktı.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.

Bordo-mavililer, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme kayıtsız kalmadı.

Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Soğuk havaya rağmen stattaki yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Trabzonsporlu futbolsever de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

