Trabzonspor: Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.
Bordo-mavililer, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme kayıtsız kalmadı.
Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Soğuk havaya rağmen stattaki yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.
Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Trabzonsporlu futbolsever de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.