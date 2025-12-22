Trabzonspor deplasmanda takıldı! 7 gollü maçı Gençlerbirliği kazandı

58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.

66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.

72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

FATİH TEKKE'DEN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Başkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti.

Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı.

Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.

Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.

Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçında sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.