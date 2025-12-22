Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer

Başkanlığı döneminde Türkiye Kupası

Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000'de yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi.

Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer, 31 Aralık 2000'de başladığı görevini 2 yıl 8 ay sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.

Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.

Galatasaray'da da kupa kazandı

Özkan Sümer, Galatasaray'da birer Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma sevinci yaşadı.

1981-1982 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör olarak göreve başlayan Sümer, o sezon sarı-kırmızılı ekibe hem Türkiye Kupası hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa ederek Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne döndü.

Trabzonspor'un her kademesinde görev aldı

Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakkı Yeten (Baba Hakkı) ve Fikret Arıcan (Büyük Fikret) gibi futbolun 3 kademesinde de görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.

Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken, en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu.

Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.