Trabzonspor’da Stefan Savic şoku! Maça devam edemedi

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımda savunma tandeminde maça ilk 11'de başlayan Stefan Savic sakatlık yaşadı.

Trabzonspor'un yıldızı Stefan Savic, yaşadığı sakatlık nedeniyle 40. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sakatlanan Stefan Savic yerine kalan sürede Serdar Saatçı'ya forma şansı verdi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

34 yaşındaki Karadağlı stoper, Trabzonspor formasıyla bu sezon 14. kez forma şansı buldu. Stefan Savic, bu süreçte 1 gol attı ve 1 asist üretti.

Stefan Savic'in Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Karadağlı savunmacının güncel piyasa değeri 700 bin euro.