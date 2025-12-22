Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi bitti!
22.12.2025

Trabzonspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi bitti!

Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 4-3 mağlup olan Trabzonspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi noktalandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ilk devrenin kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Sahadan 4-3 mağlup ayrılan bordo-mavili takım, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligde 11 maç sonra kaybeden Trabzonspor, ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamladı. Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisine düştü.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi ligde son yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 11 maçta ise 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

