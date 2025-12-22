Trendyol 1. Lig’de 20-22. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 20-22. haftaların maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 3 haftanın programı şu şekilde:
- 20. hafta
9 Ocak 2026 Cuma:
14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)
10 Ocak 2026 Cumartesi:
13.30 Serikspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
11 Ocak 2026 Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)
12 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
- 21. hafta
16 Ocak 2026 Cuma:
20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)
17 Ocak 2026 Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)
18 Ocak 2026 Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)
17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)
- 22. hafta
23 Ocak 2026 Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)
24 Ocak 2026 Cumartesi:
13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
25 Ocak 2026 Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)