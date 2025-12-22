Türkiye Kupası’nda derbi vakti: Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak!

Ziraat Türkiye Kupası yarın, dev bir heyecana sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren siyah-beyazlılar ile 7 kupası bulunan sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.

Bu sezon ligde oynanan derbi maçını Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda ise 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

KANARYA'DA 4 OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU İLK KEZ

Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.