Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Kadroda değişiklikler yaptık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç hakkında konuştu.

Yalçın, "İki takım için de kolay bir oyun olmayacak. İki takımda da önemli, eksikler var. 4-5 dinlenmiş oyuncuyla başlayacağız. İyi hazırlandık, umarım güzel bir maç olur.

Üç gün önce oynayan oyuncuların ufak tefek problemleri var, o yüzden kadroda değişiklikler yaptık. Maçlar arasında üç günlük yakınlık var. O oyuncuları da oyunun gidişatına göre kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.