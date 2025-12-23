Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Orkun Kökçü’den hakem tepkisi! ‘Korkuyorum’
Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, deplasmanda 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinden sonra açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, "Çok iyi başladık, kontrol bizdeydi. Hakimiyet bizdeydi. Sonda da güzel bir son dakika golüyle... O daha da keyifli oldu. Galibiyet, 3 puan, derbi önemli. Sezon içinde bazı talihsizlikler oldu. Bu yılı 2 galibiyetle kapatmak güzel oldu. Kısa bir tatil, sonra Antalya kampı olacak. Orada iyi hazırlayacağız kendimizi ikinci yarıya. Daha iyi performans ve sonuçlarla döneceğiz" dedi.

Hakem kararları hakkında tepki gösteren Orkun Kökçü şu ifadeleri kullandı:

"Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı gördüm, evet doğru olabilir. Trabzon maçında normal müdahalede, hemen bir kırmızı olur mu! Bu da futbolcunun psikolojisini bozuyor. Maçta gireceğim korkuyorum. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. O da psikolojimizi bozuyor. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum. O da yüzde yüz oynamama engel oluyor. Bir çözümünü buluruz inşallah."

