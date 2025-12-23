Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’tan bu sezon ilk derbi zaferi!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 23:54

Fenerbahçe deplasmanında 2-1’lik skorla galip gelen Beşiktaş, bu sezon ilk kez oynadığı bir derbi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

İHA
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny'den geldi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kartal, Dolmabahçe'de ise Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca konuk olduğu Trabzonspor'la da 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

