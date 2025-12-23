Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI | Türkiye Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:20 Son Güncelleme: 23.12.2025 19:26

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Müsabaka öncesinde Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması dev bir heyecana sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C grubu ilk maçında Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Cerny, Rashica, Devrim, Abraham.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred, milli takımlarında bulunan Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva, Cengiz Ünder ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ndidi ile El Bilal Toure, derbide görev alamayacak.

