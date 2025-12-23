FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI | Türkiye Kupası’nda dev derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması dev bir heyecana sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C grubu ilk maçında Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred, milli takımlarında bulunan Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva, Cengiz Ünder ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ndidi ile El Bilal Toure, derbide görev alamayacak.