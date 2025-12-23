Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: "Bartuğ Elmaz oynamayı hak ediyor"
Giriş Tarihi: 23.12.2025 20:01

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde, "Sahaya çıkacak takımımız oldukça iyi. Ayrıca gençleri de göreceğiz. Bartuğ Elmaz da çok çalışıyor ve oynamayı hak ediyor." dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk maçında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'ndaki maç öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

Tedesco, "Sahaya çıkacak takımımız oldukça iyi. Ayrıca gençleri de göreceğiz. Bartuğ Elmaz da çok çalışıyor ve oynamayı hak ediyor. Taraftarların inanıyor olması çok güzel.

Bizler hayal kuramayız, bizler sıkı çalışmalıyız. Hem oyuncular, hem de başkanımızla birlikte bütün hedeflerimizde başarılı olmak için çok çalışıyoruz." dedi.

