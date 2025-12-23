Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz derbide sakatlandı!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 23:48

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz derbide sakatlandı!

Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

İHA
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz derbide sakatlandı!
  • ABONE OL
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken Bartuğ Elmaz sakatlık yaşadı. Müsabakaya 11'de başlayan ve bu sezon ilk kez 11'de forma şansı bulan Bartuğ, 74. dakikada kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu durdurarak sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Müsabakaya devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcu, yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Bartuğ, derbinin 61. dakikasında ise sarı kart gördü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz derbide sakatlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz