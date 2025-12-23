Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Emre Mor’dan paylaşım! ‘Geliyorum’
Giriş Tarihi: 23.12.2025 18:41

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Emre Mor dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli futbolcu, spor salonunda antrenman yaptığı bir video yayınladı.

Emre Mor paylaşımında, "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de herhangi bir resmi maçta forma şansı bulamadı.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro.

