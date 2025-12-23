Fenerbahçe’de Emre Mor’dan paylaşım! ‘Geliyorum’

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimler arasında yer alan Emre Mor dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli futbolcu, spor salonunda antrenman yaptığı bir video yayınladı.
Emre Mor paylaşımında, "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de herhangi bir resmi maçta forma şansı bulamadı.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro.