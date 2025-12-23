Fenerbahçe’de Haydar Karataş ile Alaettin Ekici derbide oynadı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaşırken genç oyuncular da süre aldı. Geçtiğimiz cumartesi günü Eyüpspor ile oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında süre alan Haydar Karataş, kupada Beşiktaş'a karşı da formayı terletti. Karataş, mücadelenin 86. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine girdi.16 yaşındaki Alaettin Ekici ise 90. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girdi.Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta görev alan Yiğit Efe Demir de 74'te Bartuğ Elmaz'ın yerine dahil oldu.Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle derbinin kadrosuna bu iki gencin yanı sıra Mustafa Serkan Kök ve Kamil Efe Üregen de yazıldı.