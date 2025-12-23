Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor, Süper Lig’de 15 puan topladı!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:39

Kayserispor, Süper Lig’de geride kalan sezonun ilk devresinde 15 puan toplama başarısı gösterdi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, oynadığı maçlar sonunda 15 puan topladı. 2 kez galip gelebilen 9 beraberlik elde eden sarı kırmızılı ekip, 6 maçta da mağlubiyet aldı. Rakip filelere 16 gol gönderen, kalesinde ise 33 gol gören Kayserispor -17 averajda bulunuyor.

Kayserispor, 17 haftalık periyotta aldığı puanlarla ligde kalma yarışında kritik bir süreçten geçerken, teknik heyet ve futbolcular önümüzdeki haftalarda çıkış yakalamayı hedefliyor.

Taraftarlar ise takımın özellikle iç sahada alacağı sonuçların belirleyici olmasını bekliyor.

