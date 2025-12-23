Kocaelispor, Erzurumspor FK karşısında 3 golle galip!

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada stoper Syrota'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta, defansın arkasına sarkan Rivas kale sahasının sağ çaprazında topu kontrol etti ve kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldı. Rivas'ın yakın mesafeden sert şutunda kaleci Erkan ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu.

10. dakikada Sylla'nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Benhur rakibini geçti ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Gökhan sol ayağıyla topa müdahale ederek topu kornere çeldi.

18. dakikada rakiplerin arasından sıyrılarak sağdan ceza sahasına giren Rivas topu arka direğe gönderdi. Kale sahası içinde Churlinov uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

45. dakikada kaleci Erkan'ın oyunu başlatırken kısa düşen pasında araya giren Samet topu kaptı ve ceza sahası içine hareketlenen Petkovic'e pasladı. Petkovic, bekletmeden kale sahası önünde Churlinov'a pasını aktardı. Churlinov kaleci Erkan ve savunmanın arasından topu ağlara gönderdi. 2-0.

53. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor'da Joseph Nonge, ceza yayı önündeki Churlinov ile paslaşarak savunma arkasına sarktı. Joseph Nonge, kale sahasının solundan kalecinin kapattığı köşeden, dar açıdan topu arka direkte ağlara gönderdi. 3-0.



58. dakikada Churlinov'un topu kontrol ederken yaptığı pas hatasında ikinci bölgede topu kapan Ali Ülgen topu ceza sahasına kadar taşıdı ve yayın sağından çok sert şut çekti. Kaleci Gökhan gole izin vermedi.



73. dakikada ceza sahasının solunda Agyei'nin kale sahası çizgisine paralel gönderdiği pasa dokunan Rivas topu üstten auta gönderdi.



88. dakikada soldan Mustafa Fettahoğlu ile köşe vuruşu kullanan Erzurumspor FK'da kale sahası çizgisi üzerinde topa yükselen Baiye topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 3-1.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Kocaelispor 1-0 Erzurumspor FK

GOL | Kocaelispor 2-0 Erzurumspor FK