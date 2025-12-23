Konyaspor sezonun ilk yarısında istikrar yakalayamadı!

EN GOLCÜ UMUT NAYİR

Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 21 kez havalandıran Konyaspor'da 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde Umut Nayir ön plana çıktı ve attığı 8 golle de takımının en skorer oyuncusu oldu. Umut Nayir'in ardından Enis Bardhi 3, Adil Demirbağ, Yhoan Andzouana, Tunahan Taşçı, Jackson Muleka ve Pedrinho 1'er gol kaydetti. Sözleşmesi feshedilen Alassane Ndao 2, sezon başında yolların ayrıldığı Aleksic'in de 1 golü bulunuyor. RAMS Başakşehir karşılaşmasında Opoku, Trabzonspor maçında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine attı.



4 GALİBİYETİN 2'Sİ İLK 2 HAFTADA

Konyaspor'un, Süper Lig'de aldığı 4 galibiyetin 2'si ligin ilk 2 haftasında geldi. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-1, Gaziantep FK'yı ise 3-0 mağlup etti. Diğer 2 galibiyetini ise 7. haftada oynanan RAMS Başakşehir'e mücadelesinde 2-1, 10. haftada Gençlerbirliği'ni de 2-1 yendi.



BÜYÜK MAÇLARDA KAYIP

Konyaspor, Süper Lig'in ilk 17 haftasında oynadığı 4 büyük maçta galibiyet alamadı. Yeşil-beyazlılar, ertelenen 3. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş'a 2-0, 6. haftada RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-1, 14. haftada da Trabzon'da Trabzonspor'a 3-1 ve 16. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 4-0 kaybetti.

Anadolu kartalı, ligin ikinci yarısında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi konuk edecek, Beşiktaş ile de deplasmanda oynayacak.



3 FUTBOLCU, 17 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Konyaspor'un en istikrarlı futbolcuları kaptan Guilherme Sitya, Yhoan Andzouana ve Umut Nayir oldu. Bu 3 futbolcu, 17 maçta da forma giydi. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Marius Stefanescu, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Jin-Ho Jo, Yhoan Andzouana ve Mucahit İbrahimoğlu ise beklenen skor katkısını yapamadı. Bu 6 oyuncu ligin ilk devresinde toplam 9 gole katkı sağladı.

ENİS BARDHI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yeşil-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 1 kırmızı kart gördü. Ligin 7. haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakasında Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi, 65. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yeşil-beyazlılarda ayrıca Uğurcan Yazğılı 6, Adil Demirbağ ve Jackson Muleka 4'er, Guilherme Sitya, Jin-Ho Jo ve Morten Bjorlo 3'er, Enis Bardhi, Riechedly Bazoer ve Yhoan Andzouana 2'şer, Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Josip Calusic, Marko Jevtovic, Tunahan Taşçı ve Umut Nayir 1'er sarı kart aldı.

