Salih Uçan: Beşiktaş’a kartlar basit çıkıyor!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş'ta Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Salih Uçan, "Vallahi kurada deplasmanda Fenerbahçe'yi çektik, zor maç oldu. Biz daha iyi oynadık genele bakıldığında. Şansımız da vardı. Vallahi mutluyuz. Kupayı seviyoruz, kupa güzel. İnşallah gruptan çıkarız. Derbi galibiyetleri önemlidir. Sezon içi olumsuzlukları derbiyle örtebiliyorsun. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz" dedi.

Devre arasına girecek olmalarıyla ilgili Salih Uçan, "Antalya'da iyi bir kamp yapıp, takıma katkı verecek arkadaşlarla birlikte daha iyi yere geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.