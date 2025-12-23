Şehir’de 5 gollü şov

SÜPER
Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı. Turuncu-lacivertlilerin gollerini Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Arda Kızıldağ (kendi kalesine), Umut Güneş ve Ivan Brnic
attı. Tek golünü Drissa Camara'nın
kaydettiği konuk ekipte, 77'de Kevin Rodrigues
hakeme itirazdan direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Son 4 müsabakasında 10 puan toplayan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir çıkışını sürdürürken, Gaziantep FK, son 4 maçını da kazanamadı.