Şehir'de 5 gollü şov
Giriş Tarihi: 23.12.2025

SÜPER Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı. Turuncu-lacivertlilerin gollerini Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Arda Kızıldağ (kendi kalesine), Umut Güneş ve Ivan Brnic attı. Tek golünü Drissa Camara'nın kaydettiği konuk ekipte, 77'de Kevin Rodrigues hakeme itirazdan direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Son 4 müsabakasında 10 puan toplayan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir çıkışını sürdürürken, Gaziantep FK, son 4 maçını da kazanamadı.
