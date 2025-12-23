Sergen Yalçın’dan hakem yönetimine tepki: "Dışarıdan çok belli oluyor"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak kupaya 3 puanla başladı. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun totalinde çok daha fazla pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da var. En önemli şey, oyun planına sadakatti. Ön alan baskısıyla başladık ve son ana kadar devam ettirdik. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdik, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki. Kupa uzun maraton, 1 maç kazandık ama yol uzun. Oyuncuların isteği, arzusu, planımız her şey çok olumluydu." dedi.

"BİZE KIRMIZI KART, RAKİBE UYARI"

Hakem yönetimini eleştiren Sergen Yalçın, "Taraftarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum. Biraz da sabır diliyorum. İyi antrenman yapıyor oyuncularımız, futbol canlı bir oyun. Taraftarımızdan beklentimiz hocasına, başkanına, oyuncusuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Hakemler için çok konuşmuyoruz ama bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için, tecrübemiz var anlıyoruz bunu. Hakem arkadaşların maçları ortada yönetmesi gerekiyor. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı.

"BURASI BEŞİKTAŞ"

Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırmadı. Bence performansları çok kötü. Daha adil olmaları lazım. Dışarıdan çok belli oluyor. Bırak onlar mücadele etsin. Kim iyiyse bırakın o kazansın. Rakibe gelince veriyorsun penaltıyı, Orkun'un pozisyonu var, ona yok. Verse penaltıyı kim niye verdin diyebilir mi? Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. 70 dakika 10 kişi oynadık derbi maçında. Burası da Beşiktaş, anadolu takımı değil burası. Bunu da herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

"GELİP BİZDE DİREKT PERFORMANS VERECEK OYUNCU ARIYORUZ"

Transfer dönemi hakkında düşüncelerini aktaran Yalçın, "Transfere gelince çalışıyoruz. Ocak transfer dönemi zordur. İyi paralar harcamak gerekiyor. Scout ekibi ile beraber iyi çalışma içindeyiz. Plan dahilinde çok şey yapıyoruz. Ne kadar uygulamaya geçeriz zaman gösterecek. Genç oyunculara bakmıyoruz. Gelip bizde direkt performans verecek oyuncu arıyoruz. Bu tabi ki ay başında başlayacak. Ne kadar yol alabiliriz onu göreceğiz" şeklinde konuştu.

"TEK KORKUMUZ ZAMAN VERİLMEMESİ"

Zamana ihtiyacının olduğunu söyleyen 53 yaşındaki teknik direktör, "Şöyle söyleyeyim oyun planımızda her hafta şunu görüyoruz. Bazı oyuncular oyun içinde pozisyon değiştiriyor. Bu bizim planlamamızla olan bir şey. Bu bizim planımız. Bundan önceki maçlarda da böyleydi. Cerny'i merkezde başlatıyoruz sonra kenara alıyoruz. Diğer oyuncularımızda aynı şekilde. Bu değişimler futbolda çok normal. Bu oyuncularımızın yönlü olduğunu gösteriyor. Planın doğru oyuncuları bunlar. Doğru işler yaptığınız zaman direktifleri doğru yansıttığımızda onlar plana sadık kalıyor. Sahada 1'e 1 oynuyoruz bu çok zor bir şey. Biz bunu yapıyorsak daha iyisini de yaparız. Takımımızın motivasyonunun yukarı çıktığını görüyoruz. Çok rahat 8-10 puan yukarıda bitirebilirdik. O yüzden kaybedilmiş puanlar var. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Tek korkumuz zaman verilmemesi. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Taraftarımıza, camiaya umut vermeye çalışıyoruz. Planlamalarımız, hedefimiz var. Ancak bunun için zamana ihtiyacımız var. Her şey yavaş yavaş. Futbol canlı bir oyun. Bunu 1, 2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

