Vaclav Cerny: Hep 2 gol atmak güzel olur!

Giriş Tarihi: 23.12.2025 23:00 Son Güncelleme: 23.12.2025 23:11

Beşiktaşlı futbolcu Vaclav Cerny, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazandıkları müsabaka sonrası konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaşan Vaclav Cerny, "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk. Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur" dedi.

Vaclav Cerny şu şekilde sözlerini noktaladı:

"Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum."

