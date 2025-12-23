Vaclav Cerny: Hep 2 gol atmak güzel olur!

Vaclav Cerny şu şekilde sözlerini noktaladı:

"Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum."