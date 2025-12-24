6 numaraya 3 aday

Dar rotasyonda sezonun ilk yarısında zorlanan Galatasaray, devre arasında en az 3 takviye yapacak. Savunma, orta saha ve hücuma transfer planlayan sarı-kırmızılılar, önceliği ön libero pozisyonuna verdi. 6 numara aramaya başlayan Galatasaray, alternatifli bir liste oluşturdu. Wolverhampton'dan Andre, Manchester United'dan Ugarte ve Göztepe'den Anthony Dennis'in mali şartları araştırılıyor.

GÖZTEPE 10 MİLYON İSTEDİ

1-MANUEL Ugarte için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Uruguaylı dinamoyu vatandaşları Muslera ve Torreira'ya sorarken olumlu referans aldı.

2-GALATASARAY cephesi, Wolverhampton'ın Andre için talep ettiği 30 milyon Euro bonservis bedelinde indirim beklerken, 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, İngiltere'ye transfer olmadan önce de takip ediliyordu.

3-TÜRKİYE içinde durumu sorulan tek isim ise Anthony Dennis. Göztepe'nin 10 milyon Euro fiyat biçtiği 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız adayı, +2 kontenjana uyuyor. Fiyat inerse Dennis için adım atılacak.

ANDRE KİMDİR?

Yaş: 24 Ülke: Brezilya Boy: 1.76 Mevki: Orta saha/ön libero Ayak: Sağ Kulüp: Wolverhampton Kontrat: 30 Haziran 2029 Piyasa değeri: 28 milyon Euro