Süper Lig'e iyi başlayan ancak son haftalarda sakatlıklar, Afrika Kupası ve cezalılar nedeniyle istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, sezonun ikinci yarısında zirve yarışını sürdürebilmek için, "Acil transfer planı" devreye sokuldu. Hedef 10-15 günlük süre içerisinde takıma direkt katkı yapabilecek ve 11'de oynayabilecek 4 transfer yapabilmek. Ancak yabancı kontenjanının doluluğu nedeniyle bu transferlerden en az 2'sinin yerli futbolcu olması da planlanıyor. Fatih Tekke, raporunda "Ara oyuncu değil, net oyuncu transfer etmeliyiz" diyerek, takımın ihtiyaçlarını sol bek, stoper, sol kanat ve forvet oyuncusu olarak iletti.

NWAKAEME GELİYOR

Trabzonspor, 2 Ocak 2026'da başlayacak olan ara transfer sezonu için TFF'ye ilk ismini verdi. Bordo-mavili takım, sezon başında lisansını askıya aldığı Nwakaeme'nin 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde lisansının aktif edilmesi için gerekli olan tüm evrakları TFF'ye iletti. Böylelikle Trabzonspor, Nwakaeme'ye 5 Ocak tarihinde Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa yarı final maçında forma giydirebilecek.