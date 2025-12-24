Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖZETİ İZLE: Boluspor ile Fethiyespor maçında gol sesi yok
Giriş Tarihi: 24.12.2025 17:49 Son Güncelleme: 24.12.2025 19:27

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Boluspor ile Fethiyespor 0-0 berabere kaldı. İşte maçın özeti...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Boluspor ile Fethiyespor karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Mavi, Arif Dilmeç

Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Dk. 59 Emir Han Çor), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Dk. 75 Mustafa Yerlikaya), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Dk. 83 Emre Soykan), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Dk. 83 Ensar Akbulut)

Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız, Sabri Gülay, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Dk. 72 Yusuf Efe Çağlar)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muhammet Mustafa Yıldız, Dk. 77 Egemen Kazancı (Boluspor)

Boluspor 0-0 Fethiyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

