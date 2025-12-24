Fenerbahçe yönetiminden Sadettin Saran açıklaması! “Adalete güvenimiz tam”

İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek.

Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz. İtidalli olmak lazım, bir Fenerbahçemiz var. Hep birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bunu vurgulamak istiyoruz."