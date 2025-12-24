Fenerbahçe yönetiminden Sadettin Saran açıklaması! “Adalete güvenimiz tam”

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Murat Salar, gözaltına alınan Sadettin Saran ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu.
Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.
EMANETOĞLU: "ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı.
İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek.
Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz. İtidalli olmak lazım, bir Fenerbahçemiz var. Hep birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bunu vurgulamak istiyoruz."
TORUNOĞULLARI: "SAKİN OLUN, RAHAT OLUN"
Yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Emniyet güçleri tarafından başkanımız gözaltına alındı. Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, içerden haber bekliyoruz.
Taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak gerekenleri yapıyoruz ve takip ediyoruz. Taraftarlarımız kesinlikle sakin olsun. Açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Lütfen taraftarımız sakin olsun.
"SORUN VE SIKINTI YOK"
Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz, kendisi çok rahat. Bizlerden işlere devam etmemizi ve taraftarlarla kontak halinde olmamızı istiyor. Onun için başkanımızda sorun ve sıkıntı yok. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, bunu yarın da göreceğiz.
Ali Koç, nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanımızla sohbet ettiler. Fenerbahçe camiasında herkes ayaklanmış durumda. Herkes birlikte. Bütün gelişmeleri kendi aramızda konuşuyoruz, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Yönetim görevinin başında, güzel haberleri yakında paylaşacağız. Şampiyon olacağız, bunu rahatlıkla söylüyorum."