Fenerbahçe’den yeni açıklama: “Kendi aracıyla İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir”

Giriş Tarihi: 24.12.2025 23:20

Fenerbahçe Kulübü, Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.” denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

