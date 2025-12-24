Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Başkent ekibi 3-1 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Halil Can Ayan, 37. dakikada Ali Akman ve 80. dakikada Erkam Develi kaydetti. Beyoğlu'nun tek golü 59. dakikada Ali Emre'den geldi.
Ankara ekibinde Ali Akman, 45+3. dakikada şiddetli hareket gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı.
