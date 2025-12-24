Zeki Çelik: "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"

Roma'da forma giyen Zeki Çelik, İtalya'nın başkenti Roma'da açıklamalarda bulundu.

24 yıllık Dünya Kupası hasretini sona erdirmek için mücadele veren A Milli Takım futbolcularını, Türk halkına daha yakından tanıtmak ve milli takım taraftar olgusunu güçlendirmek için gerçekleştirilen projede, milli oyuncuların Dünya Kupası hedefi, milli takımla ilgili düşünceleri, yaşadığı şehirlerdeki günlük yaşamları ve kulüp takımlarındaki durumları detaylı bir şekilde ele alınacak.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK"

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mart ayında tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off maçlarının zorlu geçeceğini ancak milli takım olarak buna hazır olduklarını belirten Zeki, "Romanya, son dönemlerde çıkış yakalayan bir rakip. Bizim için çok kritik bir maç. Romanya maçını kesinlikle kazanmamız ve Dünya Kupası hayaline bir adım daha yaklaşmamız gerekiyor. Ondan sonra Slovakya veya Kosova gelecek. O maçı da kazanacağımıza inanıyorum. Hedefimiz kesinlikle Dünya Kupası'na katılmak." dedi.

"LUCESCU ÇOK KALİTELİ BİR HOCA"

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda bulunduğu için gurur duyduğunu aktaran Zeki Çelik, A Milli Takım formasını giydiği ilk gün hakkında, "İlk milli takıma seçildiğim zaman ailem ve arkadaşlarımdan ne kadar mesaj aldığımı anlatamam. Sağ olsun şu an Romanya'nın hocası Lucescu, beni o zaman milli takıma çağırmıştı. İlk iki kampta oynatmadı ama sonra Rusya maçında son beş dakika oyuna aldı. Benim için unutulmaz bir andı. Çok heyecanlıydım. O maçlarda oynamak beni Avrupa'ya taşıdı. Lille transferimi daha da kolaylaştırdı. Lucescu, gerçekten çok kaliteli bir hoca ve Romanya'nın başında, dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ENERJİK VE GENÇ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Milli takım kamplarının çok neşeli geçtiğini dile getiren Zeki Çelik, "Milli takıma geldiğimde her zaman çok neşeli bir takım görüyorum. Yemeklerde ve sonrasında kimse doğrudan odasına gitmiyor, herkes birbiriyle muhabbette, birileri masa tenisi, birileri bilardo, birileri PlayStation oynuyor. Herkes birbiriyle iletişim halinde ve bu formanın değerinin farkında. Hem genç hem de enerjik bir takımımız var." şeklinde konuştu.

"BU TAKIM ORAYA GİTMEYİ HAK EDİYOR"

Türkiye'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretinin hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki milli futbolcu, "Kesinlikle bu hasreti sona erdirmek istiyoruz. En son Dünya Kupası'na gittiğimizde 5-6 yaşındaydım ve hala o maçların özetlerini izlediğimde ne kadar güzel bir duygu olduğunu hissedebiliyorum. Ülkemiz için çok gurur verici bir olay. Bu takım, çok kaliteli bir takım ve oraya gitmeyi hak ediyor. Geçen sene hazırlık maçı oynamaya ABD'ye gitmiştik ve ortamı gördük. Keyifli bir ortam. Ben her zaman bir ülkede oynanması taraftarıyım ama tabii ki böyle karar verdiler. Diğer ülkeleri de Kanada'yı da Meksika'yı da hiç görmedim. Umarım görmek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

"MONTELLA ÇOK ADALETLİ BİR İNSAN"

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ile çok iyi bir uyum yakaladıklarının altını çizen Zeki, şu ifadeleri kullandı:

"Montella, çok sakin ve adaletli bir insan. Takımdaki herkes bunu görüyor, taktik disiplinini ve ne istediğini bize çok iyi yansıtıyor. Takımda herkes ne yapacağını bildiği için sahada kendini çok rahat hissediyor. Bu yüzden de başarı geliyor. Umarım uzun yıllar bizimle devam eder. Bazen maçlarıma geliyor. Maçlardan önce bana yazıyor veya sonrasında da tebrik mesajı yolluyor. İtalya'da evlerimiz de yakın. Genelde Türkiye'de olduğu için çok görüşemiyoruz ama her zaman iletişim halindeyiz. Tabii İtalyanca da konuşuyoruz. Onunla konuşurken çekiniyorum ama basit şeyleri konuşabiliyoruz. Eğer çok uzun bir konuşma olacaksa oyunla ilgili, tercümanla konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü birbirimizi iyi anlamamız gerek ama onun dışında günlük hayatta rahat bir şekilde konuşabiliyoruz."

OYNAMAK İSTEDİĞİ STATLAR

Zeki Çelik, oynamak istediği statlarla ilgili bir soruya, "İspanya Ligi'ni çocukluğumdan bu yana çok takip ederdim. Fransa'da, İtalya'da oynadım ama İspanya'da oynayamadım. İngiltere'de Chelsea'nin stadında maça çıktım. Manchester United, Liverpool, Real Madrid ve Barcelona'nın statlarında maça çıkmayı her zaman isterim." yanıtını verdi.

"KYLE WALKER, LAHM VE DANI ALVES..."

Milli futbolcu, gençken mevkisinde örnek aldığı oyuncuları ise "Gençken birçok futbolcu izledim, oyun tarzlarını analiz ettim. Dani Alves, Philipp Lahm, Kyle Walker gibi birçok oyuncuyu izleyip kendime idol aldığım oldu." şeklinde açıkladı.

"ROMA'DA OYNADIĞIM İÇİN GURURLUYUM"

Zeki Çelik, futbol hayatına başlangıcını ise şöyle anlattı:

"Çocukluğumda hep sokakta futbol oynardım. Ailem de futbol izlemeyi ve oynamayı sever. Geniş bir aileye sahibim, sekiz ağabeyim var. Hepsiyle de futbol oynadık. Okula giderken mahalle takımından hocalarımız geldi. 'Futbol okuluna katılmak ister misin?' dedi. Aileme söyledim ve oraya gittim. İlk günümde sağ olsun annem yanımdaydı. Futbola Yavuz Selimspor'da başladım, 2 sene oynadıktan sonra Bursaspor beni transfer etti. Bursaspor altyapısında yaklaşık 8 sene oynadım. Bence Türkiye'nin en kaliteli altyapılarından biri, orada altyapı eğitimi gördüğüm için çok şanslıyım. Sonrasında kariyerim şekillenmeye başladı. Oradan Bursa Nilüferspor, İstanbulspor derken Lille ve Roma'ya kadar yükseldim. O zamanlar hep Süper Lig'de Bursaspor'da oynamayı hayal ediyordum, buralara kadar geleceğimi gerçekten de düşünmüyordum. Ama Lille'e adım attıktan sonra hedeflerim çok büyüdü. Roma, dünyanın en iyi ve kaliteli takımlarından biri. Roma'da oynadığım için çok gururluyum."