Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü antrenörü ALAATTİN GÜLERCE'nin 23.12.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca24.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."