Cesur yürek Lucas Torreira

ÖZBOSTAN: İlk yarının en başarılı futbolcusu olarak kimi görüyorsunuz?

GÜNEN: Futbolcu seçimleri yaparken takıma oynadığı maçlarda yaptığı katkılar öne çıkar. Bu yüzden Trabzonspor'da Onuachu, zaman zaman Zubkov. Fenerbahçe'de Asensio, Galatasaray'da Osimhen'i takımlarına yaptığı katkıları düşündüğümüzde öne çıkan isimler olarak görürüz.

ÜRÜNDÜL: Galatasaray'dan Lucas Torreira. Sarı-kırmızılı takımın temel direği. Her maç iki kişilik pres yapıyor. Kendisine iyi bakıyor, hep güçlü kalıyor. Ayrıca da ligin en az top kaybı gerçekleştiren ön liberosu konumunda.

TİMURLENK: G.Saray'dan Torreira ve Sane, F.Bahçe'den Asensio ve Skriniar, Trabzonspor'dan Onuachu ve Oulai sezonun ilk yarısına damga vurdular.

TÜZEMEN: Torreria… G.Saray'ın cesur yüreği, birçok arkadaşının sakatlığına rağmen yıllardır mükemmel bir profesyonellik örneği göstererek dimdik ayakta duruyor. Orta sahanın yükünü çekiyor, G.Saray'ın vazgeçilmez oyuncusu olmayı sürdürüyor.

BİLGİÇ: Üst sıralarda 'Problem çözen oyuncular kimlerdi' dediğimizde Asensio öne çıkar. Kariyer rekorunu da kırmanın eşiğinde. Takımı krizden çıkardı, Talisca'yı tekrar vitrin oyuncusu yaptı.

ÇULCU: Talisca… Sezon başı forma bulamasa da zaman zaman sonradan oyuna girse de hep skora ve oyuna katkı yaptı. En-Nesyri'nin formsuzluğu Duran'ın sakatlık döneminde santrfor mevkiinde oynayıp takımının yarışta kalmasında en önemli isim oldu. Son maçlardaki gol ve asist istatistikleri bunun en önemli göstergesi...

ÇAKAR: Her şeye rağmen Torreira'dır. İlk yarı boyunca gösterdiği istikrar, özveri, takıma katkı açısından baktığımız zaman haftalık çıkışlar yapmayan ama inişleri de olmayan istikrarlı bir profil çizdi.



UĞURCAN MUSLERA'YI ARATMADI



ÖZBOSTAN: İlk yarının kalecisi kim?

GÜNEN: Eyüpspor'un alt sıralarda olmasına rağmen gösterdiği performansı saygıyla karşılamak gerekiyor. Eyüp kalecisi Marcos Felipe profesyonel anlamda oynadığı her maçta çok kritik pozisyonlarda öne çıktı. Başarılı bir ilk devre geçirmesine rağmen Eyüpspor'un bugünkü sıralamada daha üst sırada olmasına yetmedi.

ÜRÜNDÜL: Uğurcan Çakır. Sezon başladıktan sonra geldi. A Milli Takım'da oynadığı için bir öz güveni vardı. G.Saray'a çabuk ısındı. İyi bir performans gösterdi.

TİMURLENK: Uğurcan, Onana, Ederson hepsi kendilerini kanıtlamış büyük kaleciler. Ama benim için ilk yarının en başarılı kalecisi Göztepe eldiveni Mateusz Lis.

TÜZEMEN: Uğurcan Çakır alkışı hak ediyor. Bunun 3 nedeni var: 1-Muslera'dan sonra G.Saray kalesini devralmak kolay değildir. Uğurcan bu baskıyı hiç hissetmedi, 40 yıllık G.Saraylı gibi oynuyor. 2-Trabzonspor kaptanlığından sonra G.Saray kalesine geçti ve sarı-kırmızılı formayla güven veriyor. 3-Milli Takım'ın da kalesini başarıyla koruyor.

BİLGİÇ: Takımını tutan ve taşıyan ilk isim Onana'dır. Sadece kurtarışları ile değil, rakip baskısında da düzgün pasları ile problem çözdü. Açıklamaları, formayı kabullenişi, şehri arkasına almasıyla karşımızda bambaşka bir sportif karakter vardı.

ÇULCU: Tartışmasız Onana…Birçok maçta (son maç hariç) skoru tuttu ve Trabzonspor'un yarışın içinde kalmasında en önemli ismi oldu. Liderliği ve performansı ile camiada Uğurcan'ın gidişi ile yaşanabilecek olası kaosu ortadan kaldırdı.

ÇAKAR: Uğurcan Çakır... Büyük paralarla Trabzonspor'dan G.Saray'a geldi ama hiç sırıtmadı. Oynadığı ilk maç olan Alanya deplasmanında da G.Saray onun sayesinde farklı kaybedebileceği bir maçı kazandı.



ZOR OLANI TRABZONSPOR BAŞARDI



MURAT ÖZBOSTAN: Size göre sezonun ilk bölümünde hangi takım başarılı oldu?

İSKENDER GÜNEN: G.Saray ve F.Bahçe'nin kadro zenginliği, oyuncu kalitesi farklı. Yani ilk yarıyı ilk 2'de bitirmeleri doğal. Ama kadronuz yeterli olmadığında ya da önemli oyuncularınız sakatlandığında ortaya koyduğunuz oyun çok daha değerli. Bunun en belirgin örneği Trabzonspor. Fatih Tekke her türlü olumsuzluğa karşın çok önemli işler yapan bir teknik adam oldu. Göztepe, Nuri Şahin'in gelmesinden sonra Başakşehir ve Kocaelispor da beklenenin üstünde bir performans gösterdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, en başarılı takım konumunda. Fenerbahçe, derbilerde iyi neticeler alsa da diğer bazı maçlarda basit puanlar kaybettiğinden ikinci sırada kaldı. Trabzonspor, elindeki malzemeyi tahmininden iyi kullanarak gitti. Son Gençlerbirliği maçı tam bir hayal kırıklığıydı. Diğer takımlar arasında da kadro kapasitesine göre ligin en yeni takımı Kocaelispor diyebiliriz.

BÜLENT TİMURLENK: Son şampiyon G.Saray 3 puan farkla lider. F.Bahçe namağlup ama bana göre 17 maçın 10'unu kazanan, elindeki kadronun maliyetine ve çapına baktığımızda Trabzonspor beklentilerin ötesinde bir performansla ilk yarıyı tamamladı. Elbette ağır G.Birliği yenilgisi en başarılı sıfatını biraz gölgede bırakıyor olabilir.

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray başarılı oldu. 3 yıl şampiyonluğun üstünde dördüncü yılın ilk bölümünü de lider kapattı. Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor. Kupada da yoluna devam ediyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Tepedeki iki takım adına rakamların uçuşa geçtiği bir sezonda, bu mücadelenin içine kafa sokan Trabzonspor fark yarattı. Derbi performanslarının yanına çıkışa geçen genç futbolcular da eklediler.

MUSTAFA ÇULCU: Trabzonspor… Yeni bir teknik ekip, yeni transferler ve onların adaptasyon süresi, oyun kalitesi ve her hafta yükselen (son hafta hariç) performans grafiği, kendisinden çok yüksek bütçeli takımlarla girdiği şampiyonluk yarışındaki başarısı ile fark yarattı. Galatasaray'ın sakatlıklardan yaşanan kadro sıkıntısına rağmen ilk yarıyı lider bitirmesi de önemliydi.

AHMET ÇAKAR: Göztepe… Doğru planlama, yıldızlara dayalı olmayan mütevazi bütçelerle oluşturulmuş bir takım. Hem iyi top oynadı hem iyi sonuçlar aldı hem de sıralamada üst sıralarda kendisine yer buldu.



SAMSUN'UN HOCASI REİS, BÜYÜKLERE KAFA TUTTU



ÖZBOSTAN: İlk yarının en başarılı hocası sizce kim?

GÜNEN: Fatih Tekke. Çünkü, elindeki kadroyla yapabileceğinin en iyisini ortaya koydu. Önemli oyuncularından yoksun kaldı ama buna rağmen Trabzonspor'a belirli bir oyun felsefesini oluşurdu. Bu da istikrarlı sonuçları beraberinde getirdi. Fakat ne yazık ki Trabzonspor'u getirdiği bu noktayı, kadro yeterliliğini düşünmeden en küçük başarısızlıkta camiadan anlaşılmaz sesler hâlâ çıkmakta, yazık!

ÜRÜNDÜL: Bence Kocaelispor'da görev yapan Selçuk İnan. Lige yeni çıkmış bir takımı ve kapasitesi belli bir kadroyu sıralamada iyi bir yere getirdi. Kötü başlangıçta yönetimin arkasında durması da onun şansıydı. Selçuk İnan bunu iyi kullandı.

TİMURLENK: Geçen sezon büyük maç kazanamayan Fenerbahçe'ye iki derbi kazandıran ve ilk yarıyı da namağlup kapatmayı başaran Tedesco, bayrağı lig başladıktan sonra almış olmasına rağmen Mourinho gibi efsane bir hocanın ardından iyi iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçın ağır yüküne karşın Okan Buruk'un müthiş istikrarının ligde devam ediyor olması da elbette çok mühim. Trabzonspor'a kazanma ruhunu yeniden getiren Fatih Tekke'yi de üçüncü sıraya koyarım.

TÜZEMEN: Okan Buruk… Rakipleri her sene teknik direktör değiştirirken Okan Buruk istikrarını koruyor, yeni rekorlara imza atıyor. Kazanan hoca olduğu için alkışı hak ediyor.

BİLGİÇ: Fatih Tekke'nin altını çizsek de Thomas Reis, özellikle Avrupa maçlarında Samsunspor'u hedefe sokması, büyüklere kafa tutması ile müthiş bir takım ortaya çıkardı. Bütçesine ve imkânlarına baktığımızda gerçek bir teknik adam takımı gördük.

ÇULCU: Şüphesiz Domenico Tedesco… Sezon başı iyi hazırlık yapmamış, sıkıntılı sonuçlar almış Mourinho'nun egolarına yenilmiş oyuncuların fiziksel ve mental çöküş yaşadığı, başkanı ve yönetimi değişmiş kısmen kaotik ortamda bulunan Fenerbahçe'yi yüksek performansa çıkardığı için. Bu arada Fatih Tekke'nin, göreve geldiği günden bu yana başarılı performansı bu oyuncu grubuna uygun oyun tespitindeki başarısı övgüyü hak ediyor.

ÇAKAR: Fatih Tekke'dir. Zira G.Saray ve F.Bahçe takımlarının kadroları hem kalite hem derinlik yönünden diğerlerinin ilerisinde. Ama Fatih Tekke, kısıtlı kadrosuyla en azından sıralamada kendi önünde bulunun iki takımın altında olan kadrosuyla ilk yarıda sürekli onları kovaladı.



İLK YARININ OLAYI TEMİZ ELLER OPERASYONU



ÖZBOSTAN: İlk yarının olayı neydi?

GÜNEN: TFF'nin başlattığı bahis operasyonu, en önemli olgu olarak öne çıkar. Ekonomik değerler futbolda çok fazla yukarıya doğru gittiğinde sorunlar da beraberinde gelmekte . Çünkü dönen rakamlar gerçekten korkunç. Temizlenmek şu ortamda Kaf Dağı'nın ardında görünüyor.

ÜRÜNDÜL: Bahis operasyonundan birçok hakemin, futbolcunun cezalar alması.

TİMURLENK: Kesinlikle bahis operasyonu. Savcılığın özenli ve başarılı soruşturması. Türkiye'de futbolcuların bahis oynamanın yasak olduğunu bilmiyor olmaları, bilseler de bu kadar şuursuzca hareket etmeleri ilk yarının en büyük skandalıdır.

TÜZEMEN: Futbolda yaşanan bahis skandallarının gün ışığına çıkarılmasıdır. Hem Sayın Savcı Akın Gürlek'i kutluyorum hem de TFF Başkanı'nı aldığı kararlardan dolayı alkışlıyorum. Ancak bu süreç devam edecek. Hassas olmak gerekir. Kurunun yanında yaş yanmamalıdır. Bu cesaretli davranışı devam ettirip adaletli kararlar verilmeli, kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı.

BİLGİÇ: Beşiktaş bu konuda yine lider. Sergen Yalçın ile de problemleri çözemedi ve ligin en gösterişli ismi Rafa Silva, "ayrılacağım" diye tutturdu. Rafa tartışması, kimsenin anlayamadığı, kendine has problemi ile bizi daha çok konuşturur.

ÇULCU: Asla tasvip etmediğimiz futbol ailesi içinde patlayan bahis skandalı. Bu bir milat kabul edilmeli ve sonuna kadar üzerine giderek futbolumuz tamamen temizlenmeli.

ÇAKAR: Hakem ve futbolculardaki bahis skandalı ve birkaç hafta öncesinden başlayan F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaşadığı olaylar.